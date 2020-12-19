شكرا لمتابعة خبر عن "تعليم الرياض" توضح طريقة توزيع درجات اختبار نهاية الفصل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، طريقة توزيع درجات اختبار نهاية الفصل وكيفية تطبيق الاختبارات البديلة للغائبين. أوضحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، طريقة توزيع درجات اختبار نهاية الفصل وكيفية تطبيق الاختبارات البديلة للغائبين. وأشارت الإدارة إلى أن تطبيق الاختبارات البديلة للطلاب الغائبين بأعذار مقبولة؛ هي من مسؤولية قائدة المدرسة. وأضافت الإدارة أنه وفقاً لنظام الاختبارات، لن يُعاد اختبار نهاية الفصل لأي طالب سبق له أن أدى الاختبار، موضحة كيفية توزيع درجات اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لكامل المقرر.

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