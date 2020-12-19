شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو . .. رخصة الكترونية لمن يحصل على لقاح كورونا مرتين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):صرح وكيل وزارة الصحة الدكتور عبد الله عسيري اليوم السبت بإمكانية الترخيص للقاح آخر ضد كورونا الشهر الجاري .
وقال وكيل وزارة الصحة : قد يكون هناك ترخيص للقاح آخر قبل نهاية العام ، وفقاً لـ"العربية " .
وقال أن الوزارة تدرس عددا من اللقاحات الأخرى لاستخدامها ، وأن هناك إقبال على التسجيل للتطعيم ، وتم تسجيل 347 ألف شخص للتطعيم .
وحول الرخصة الإلكترونية التي سيتم منحها لمن تناول الجرعة الثانية ، قال أن المناعة لا تبدأ مباشرةً بعد التطعيم ، وإصدار الرخصة أو الشهادة الإلكترونية مرتبط بالجرعة الثانية ، وسيتم عمل دراسات لتخفيف القيود ، ويجب أن يكون هناك 80 % مناعة للمجتمع لتخفيف القيود .
وأشار إلى أن الأزمة بدأت بالإنفراج قائلاً " إذا وصلنا لـ 80% من المناعة المجتمعية يمكن القول بتجاوز الوباء " .
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