شكرا لمتابعة خبر عن هيئة المقاولين: ضوابط جديدة لإصدار رخص البناء في 2021 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت هيئة المقاولين أن إصدار رخصة البناء سيتطلب ضوابط جديدة في العام المقبل 2021 .

وقال مسؤول بهيئة المقاولين في برنامج " ياهلا " المذاع على قناة روتانا خليجية أنه لن تصدر رخصة بناء إلا إذا كان المقاول مرخص وتم التأمين على المبنى ضد العيوب لعشر سنوات .

وأضاف أنه يجب أن يقوم المقاول بالتأمين على أي عمل يقوم به عدا المشاريع الحكومية وأقلها التأمين العشري" عشر سنوات " وهو إلزامي .

وأشار أنه في حالة وجود أي عيوب أو خلل يرجع على التأمين ، ولابد من أن يكون المقاولين مرخصين لعدم الوقوع في إشكاليات ، من أجل تنظيم قطاع المقاولات .