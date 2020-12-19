شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ضبط عدد من الكتب المنسوخة في مراكز خدمات الطالب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكنت الفرق التفتيشية في الهيئة العامة للملكية الفكرية، اليوم السبت من ضبط عدد من الكتب المنسوخة، في مراكز خدمات الطالب.

ونشرت الهيئة مقطع فيديو عبر حسابها على " تويتر " وثقت من خلال لحظة ضبط الكتب المنسوخة.

وأكدت الهيئة على أن المصنفات الأدبية والفنية لها حقوق ملكية فكرية ولا يحق استغلالها إلا بإذن أصحابها.