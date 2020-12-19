8 مدن تتصدر حالات التعافي من «كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية

تواصلت أعداد المتعافين من فيروس كورونا بالمملكة في الازدياد، اليوم السبت، وسط المؤشرات الإيجابية بوصول لقاح فيروس كورونا وبدء التطعيم.

وسجلت الرياض أعلى معدل لحالات التعافي اليوم السبت، بعدد 23 حالة، تليها حائل 11 حالة، ثم ينبع 11 حالة، والمبرز 8 حالات، وجدة 7 حالات، ثم المدينة المنورة 6 حالات، والهفوف 6 حالات، ومكة المكرمة 5 حالات تعاف.

وسجلت المملكة اليوم، 149 حالة تعافٍ جديدة من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ويصل بذلك إجمالي حالات التعافي في البلاد الجمعة، إلى 351722 حالة تعافٍ.

كانت وزارة الصحة أعلنت اليوم، تسجيل 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و11 حالات وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات التعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفيروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط التالي htps://covid19.moh.gov.sa.

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