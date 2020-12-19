بينها الرياض.. 4 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدّرت منطقة الرياض قائمة المناطق السعودية، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 44إصابة جديدة؛ تلتها مكة المكرمة بـ32 حالة، ثم المنطقة الشرقية 26حالة، فالمدينة المنورة 16 حالة. حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

وجاءت منطقة القصيم في المرتبة التالية بـ11حالات، ثم الجوف 7 حالات، وتبوك 6، وعسير 6 إصابات جديدة.

وجاءت في المرتبة التالية كلٌّ من الباحة ونجران بـ3 حالات ونجران بحالتين، فيما احتلت المرتبة الأخيرة منطقتا حائل والحدود الشمالية بتسجيل حالة إصابة واحدة.

اقرأ أيضًا:

في المدن والمحافظات.. وزارة الصحة تكشف حصيلة الشفاء الجديدة من كورونا