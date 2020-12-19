الصحة: تسجيل 158 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 149 حالة ووفاة 11 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 360848 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 149 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 351722 حالة.

كما تم تسجيل 11 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 6112 حالة.

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