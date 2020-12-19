بالفيديو.. «المرور» يتفاعل مع بلاغ مواطن ويضبط قائد مركبة متهورًا بجدة

أوضح المرور السعودي القبض على قائد مركبة متهور في جدة، كاد أن يتسبّب في وقوع حوادث بشارع الستين.

وذكر المرور –عبر تويتر- ردًا على بلاغ من مواطن: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تمّ القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

وقال المواطن في بلاغه، إنَّ قائد المركبة كاد أن يتسبب في حادث مروري على طريق الستين بجدة.

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