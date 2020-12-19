

جدة 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واس

أطلقت أمانة محافظة جدة استمرارا لمبادرات عام الخط العربي 2020م بالشراكة مع جمعية عيون جدة لوحة "لغة الضاد" على طريق المدينة، وهي اللوحة الخامسة ضمن الاتفاقية التي جرت بين الجمعية والأمانة .

وأوضح وكيل الأمين لخدمة المجتمع المهندس عائض بن علي الزهراني أن الاتفاقية مع جمعية عيون تتضمن إطلاق أكثر من 50 جدارية في مختلف أرجاء المحافظة وذلك في إطار الشراكة المجتمعية لتحسين المشهد الحضري للمدينة، مشيراً إلى أن مبادرة الأمانة في عام الخط العربي 2020م تتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية والذي يوافق الـ 18 من ديسمبر حيث يحتفي العالم بأحد أركان التنوع الثقافي وأكثر اللغات انتشارا.

//انتهى//

15:40ت م

0059





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / لوحة لغة الضاد تزين طريق المدينة بمحافظة جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.