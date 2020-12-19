السعودية | “البيئة” تنفذ حملة موسعة على مواقع بيع الحطب المحلي في 4 مناطق

المناطق - واس

نفذت فرق وزارة البيئة والمياه والزراعة حملة موسعة لمنع ومكافحة الاحتطاب والحفاظ على البيئة، وذلك ضمن حملاتها المشتركة مع القوات الخاصة للأمن البيئي، والقوات الخاصة لأمن الطرق، وتمكنت من مصادرة كميات من الحطب المحلي في 4 مناطق خلال الأسبوع الماضي، شملت الباحة، والمدينة، وتبوك، والجوف.

ففي منطقة الباحة قام مراقبو المراعي والغابات في فرع الوزارة بالمنطقة بالتعاون مع الجهات الأمنية بضبط عدد من السيارات المحملة بالحطب المحلي، و جرى اتخاذ اللازم بحق المخالفين، وضبط وتطبيق الإجراءات وَفْق نظام المراعي والغابات ولائحته.

وفي السياق نفسه قام منسوبو وزارة البيئة في منطقة تبوك بالتعاون مع الجهات الأمنية بحملة تفتيش على أسواق الحطب المحلي ومستودعاته، لتجفيف السوق والمحال من الحطب المحلي، وقد ضُبِطَتْ عدد من السيارات المحملة بالحطب المحلي، وسوف يتم تطبيق نظام المراعي والغابات ولائحته بحق المخالفين.

وضمن حملة منع قطع الأشجار البرية المحلية “لنجعلها خضراء” قام منسوبو البيئة في فرع الوزارة بمنطقة الجوف بالتعاون مع الجهات الأمنية بضبط عدد من السيارات المحملة بالحطب المحلي، وجرى اتخاذ اللازم بحقهم وضبط وتحرير المخالفات، وتطبيق الإجراءات وَفْق نظام المراعي والغابات ولائحته.

إلى هذا، نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمدينة المنورة وضمن الحملة نفسها حملة واسعة على أسواق بيع الحطب المحلي، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية، وأسفرت تلك الجهود عن ضبط عدد من السيارات المحملة بالحطب المحلي، وجرى اتخاذ اللازم بحقهم وتطبيق الإجراءات المتبعة وَفْق نظام المراعي والغابات ولائحته.

وتأتي هذه الحملة ضمن جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة للحد من ظاهرة الاحتطاب، والمحافظة على الغطاء النباتي ومكافحة التصحُّر، بمنع الاحتطاب بجميع مراحله من النقل والبيع، بالتعاون مع الجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة كما تأتي هذه الحملة داعمة لحملة “لنجعلها خضراء” التي نفذتها الوزارة بعدة مناطق على مستوى المملكة.