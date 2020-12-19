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الصحة: قد يكون هناك ترخيص للقاح آخر ضد كورونا قبل نهاية العام
347 ألف شخص سجلوا للتطعيم ضد الفيروس
متابعات الخليج 365 - الرياض
صرح وكيل وزارة الصحة د. عبدالله عسيري، اليوم السبت بإمكانية الترخيص للقاح آخر ضد كورونا الشهر الجاري .
وقال وكيل وزارة الصحة، في تصريحات لـ”العربية” : قد يكون هناك ترخيص للقاح آخر قبل نهاية العام .
وقال د. عبدالله عسيري وكيل وزارة الصحة إن الوزارة تدرس عدداً من اللقاحات الأخرى لاستخدامها.
وأشار إلى أن الأزمة بدأت بالانفراج قائلاً ” إذا وصلنا لـ 80% من المناعة المجتمعية فإنه يمكن القول بتجاوز الوباء “.
وأوضح د. عبدالله عسيري أن نحو 347 ألف شخص سجلوا للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” حتى الآن.
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