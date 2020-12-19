شكرا لقرائتكم الإمارات تسجل 1254 إصابة جديدة بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-12-19 الإمارات تسجل 1254 إصابة جديدة بفيروس كورونا متابعات الخليج 365- متابعة سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 1,254 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 192,404 حالات حتى الآن. وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 634 حالة. كما أعلنت الوزارة شفاء 823 حالة جديدة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 168,129 حالة.



كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تسجل 1254 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.