شكرا لقرائتكم خبر عن 158 إصابة جديدة بـ«كورونا» في السعودية.. ووفاة 11.. وتعافي 149 حالة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة اليوم (السبت) تسجيل 158 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 149 حالة إضافية، وتسجيل 11 وفاة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 360.848 حالة، من بينها 3014 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 425 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 351.722 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6112 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من كورونا في السعودية إلى 97.2%، فيما انخفضت نسبة الحالات النشطة إلى 0.83%، في حين بلغت نسبة الوفيات 1.69%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (44)، منطقة مكة المكرمة (32)، المنطقة الشرقية (26)، منطقة المدينة المنورة (16)، منطقة القصيم (11)، منطقة الجوف (7)، منطقة تبوك (6)، منطقة عسير (6)، منطقة الباحة (3)، منطقة نجران (3)، منطقة جازان (2)، منطقة حائل (1)، منطقة الحدود الشمالية (1).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (34)، جدة (20)، المدينة المنورة (10)، الدمام (9)، مكة المكرمة (7)، تبوك (6)، القريات (6)، بريدة (5)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (23)، حائل (11)، ينبع (11)، المبرز (8)، جدة (7)، المدينة المنورة (6)، الهفوف (6)، مكة المكرمة (5).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.