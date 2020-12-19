شكرا لقرائتكم خبر عن 1500 امرأة سعودية تشارك في خدمة معتمري وزائري الحرمين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - تشارك نحو 1500 سيدة سعودية في خدمة معتمري وزوار وقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي، وبحسب الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين فإن مهماتهن تتوزع وتختلف باختلاف الأعمال المسنده لهن، إذ تعمل منهن 600 امرأة في وكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة، و50 للعربات الكهربائية، و850 في وكالة الرئاسة للشؤون التطويرية النسائية موزعات ما بين (وكالة الشؤون التطويرية النسائية، والوكالة المساعدة للشؤون الإدارية الخدمية، والوكالة المساعدة للشؤون التوجيهية والعلمية).
ويعمل 50% منهن في الإدارة العامة للشؤون الخدمية والتابعة لها إدارة الأبواب، والساحات وخدمات التنقل، والتطهير والسجاد، ووحدة سقيا زمزم، والبقية موزعات على الأعمال الإدارية المختلفة في أقسام وأروقة الرئاسة.
من جهتها أشارت الدكتورة العنود العبود وكيلة الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية إلى أن مشاركة العناصر النسائيه تأتي ضمن خطة الرئاسة المستقبلية للمبادرات التحولية 2024، التي تهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين إلى أعلى مستويات الجودة بما يتوافق مع التطلعات الكريمة من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وإلى تمكين المرأة وخدمتها لقاصدات وزائرات المسجد الحرام، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
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