شكرا لقرائتكم خبر عن إبتداء من غداً (الأحد).. إضافة 5 مدن لرصد مخالفة عدم الالتزام بالمسارات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تبدأ 5 مدن في المملكة غداً (الأحد)، تطبيق الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق، هي: مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، الحدود الشمالية ومحافظة القريات التي تعتبر أول محافظة على مستوي المملكة في تطبيقها الرصد الآلى للمخالفة.

وكان المرور قد أعلن في وقت سابق من الأسبوع الماضي أنه سيتم تفعيل الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق في تلك المدن بدءاً من غدٍ الأحد.

وكشف مدير الإدارة العامة للمرور بالمملكة اللواء محمد البسامي لـ«الخليج 365»، أن الرصد الآلي لمخالفات عدم الالتزام بحدود المسارات على الطرق في كافة المدن السعودية، الذي بدأ يناير الماضي في الرياض والدمام وجدة في المرحلة الأولى، ثم جازان والطائف والباحة والجوف، ومن ثم المرحلة الثالثة في المناطق المذكورة اليوم التي يبدأ التطبيق فيها من غدٍ الأحد، سيتم تطبيقه بمختلف مدن المملكة بحلول منتصف العام المقبل 2021.

وأضاف أن ذلك يأتي سعياً لتعزيز إجراءات السلامة المرورية، بعد أن تأكد لدى المرور أن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق يعد من المخالفات التي تتسبب في تعطل حركة السير، وتعريض حياة الآخرين للخطر، مشيراً إلى أن الرصد الآلي لهذا النوع من المخالفات يستهدف الحفاظ على سلامة مرتادي الطريق.