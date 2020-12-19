شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يضبط قائدي مركبتين متهورين.. تعمدا «السقوط» على المسار والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أعلن «المرور السعودي» ضبط قائدي مركبتين، تعمدا التهور على أحد الطرق في جدة، ودخول كل منهما في مسار الآخر وقطع الطريق عليه، مما عرض قائدي المركبات الأخرى للخطر، دون مراعاة لأنظمة السير، عطفا على احتمالية التسبب بحوادث مرورية لا قدر الله.— الخليج 365 (@OKAZ_online)
#عاجل - #فيديو | «المرور» يضبط قائدي مركبتين متهورين.. تعمدا «السقوط» على المسار#عاجل #عكاظ #ان_تكون_اولاhttps://t.co/q2eTk8nLii pic.twitter.com/X0ntsxx3Kz— عكاظ (@OKAZ_online) December 19, 2020
وجاء إعلان «المرور السعودي» القبض على قائدي المركبتين بعد بلاغ مواطن شارك مقطع فيديو عبر حسابه في «تويتر»، إذ أكد «المرور» إحالتهما للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.
كانت هذه تفاصيل خبر «المرور» يضبط قائدي مركبتين متهورين.. تعمدا «السقوط» على المسار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.