بسبب تمدد شرياني نازف…
تمكن فريق طبي بمستشفى النور التخصصي عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة من إنقاذ حياة مريض وصل للمستشفى من خلال برنامج إحالتي التابع للمستشفى كحالة إنقاذ حياة حيث تم استقبالها ومناظرة الحالة وعمل الفحص اللازم الذي أظهر نزيفًا في البطن بسبب تمدد شرياني مغذّ للطحال.
ومن ثم تم معالجة النزيف عن طريق قسطرة الشرايين وإقفال الشريان المغذي للتمدد في وقت قياسي، بعدها تمت إعادة المريض إلى المستشفى المحيل للحالة وتنويمه تحت الملاحظة بقسم العناية المركزة ولله الحمد تحسنت حالته.
وأوضح الدكتور باسم عبدالرزاق فلمبان استشاري الأشعة التداخلية والقسطرة واستشاري تصوير البدن ورئيس قسم الأشعة التداخلية بمستشفى النور التخصصي بأن التعاون المشترك بين التخصصات الطبية المختلفة ومستشفيات التجمع الصحي بمنطقة مكة المكرمة، أثمرت في مثل هذه الحالة وعديد من الحالات التي تتطلب إنقاذ حياة.
وبدعم لا محدود من إدارة المستشفى لجميع الأقسام الطبية المختلفة، تضافرت الجهود المبذولة في تقديم أفضل الخدمات الطبية بأعلى معايير الجودة. الجدير بالذكر أن المستشفى استقبل ٥٠٠ حالة إنقاذ حياة خلال 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر نجاح عملية لإنقاذ حياة مريض يعاني من نزيف في البطن بـ«نور مكة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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