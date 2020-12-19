السعودية تدين تفجيرًا إرهابيًا استهدف تجمعًا لقراءة القرآن بأفغانستان

أعربت وزارة الخارجية، اليوم السبت، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين، للتفجير الإرهابي الذي استهدف تجمعًا لقراءة القرآن في إقليم «غزني» بجمهورية أفغانستان الإسلامية، الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات بينهم أطفال.

وجددت وزارة الخارجية، رفض المملكة لتلك الأعمال الآثمة التي تتنافى مع الفطرة الإنسانية وتعاليم الديانات السماوية كافة، معربةً عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وكانت وزارة الداخلية الأفغانية، أعلنت أمس الجمعة، أنّ 15 مدنيًّا على الأقل قُتلوا وأصيب أكثر من 20 آخرين؛ وذلك جراء انفجار دراجة نارية مفخخة استهدفت تجمعًا دينيًّا في محافظة غزني وسط البلاد.

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