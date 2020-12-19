بالصور.. 1500 امرأة يخدمن قاصدات وزائرات المسجد الحرام

أوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنها جندت حوالي (1500) امرأة لخدمة قاصدات وزائرات المسجد الحرام، منهن (600) امرأة في وكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة، و(50) للعربات الكهربائية، و(850) في وكالة الرئاسة للشؤون التطويرية النسائية موزعات ما بين (وكالة الشؤون التطويرية النسائية، والوكالة المساعدة للشؤون الإدارية الخدمية، والوكالة المساعدة للشؤون التوجيهية والعلمية).

وأضافت رئاسة شؤون الحرمين، أن (50%) منهن يعملن في الإدارة العامة للشؤون الخدمية والتابع لها إدارة الأبواب، والساحات وخدمات التنقل، والتطهير والسجاد، ووحدة سقيا زمزم، والبقية موزعات على الإدارات التالية (الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، والإدارة العامة للشؤون العلمية والفكرية، وإدارة الآداب والشؤون التربوية، والإدارة العامة للشؤون الإدارية والتخطيط والتميز المؤسسي والتقنية، والإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال، والإدارة العامة للمراجعة الداخلية).

من جانبها، قالت وكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية، الدكتورة العنود بنت خالد العبود، إن ذلك يأتي ضمن خطة الرئاسة المستقبلية للمبادرات التحولية (2024)، والتي تهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين، إلى أعلى مستويات الجودة بما يتوافق مع التطلعات الكريمة من القيادة الرشيدة -أيدها الله- وإلى تمكين المرأة وخدمتها لقاصدات وزائرات المسجد الحرام، بما يتوافق مع رؤية المملكة (2030).

وناشدت العبود جميع العاملات بالمسجد الحرام بالمزيد قائلة: «تميزتن خلال الأعوام الماضية، وأبدعتن في ظل الظروف الراهنة (ظروف جائحة كورونا)، وهذا دليل أن المرأة السعودية قادرة على العطاء والمساهمة في دفع عجلة النماء، فما علينا إلا أن نضيف للتميز تميزًا وللإبداع إبداعًا، فنحن نعمل في أطهر البقاع وفي خدمة ضيوف الرحمن».

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