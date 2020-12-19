بالفيديو.. أمانة الشرقية تضبط 500 كيلو جرام من الكيوي الفاسد

تطبيق لائحة الغرامات بحق المخالف
ضبطت أمانة المنطقة الشرقية، شحنة فاسدة من فاكهة الكيوي، يقدر وزنها بنصف طن (500 كيلو جرام)، وتمّ إتلافها وتطبيق لائحة الغرامات بحقّ المخالف.
وذكرت امانة الشرقية –عبر تويتر- أنَّ وكالة الخدمات- الإدارة العامة للأسواق بأمانة المنطقة الشرقية، تمكنت من ضبط شحنة فاسدة من فاكهة الكيوي، يقدّر وزنها بنصف طن، كانت مجهزة للبيع.
وأوضحت أمانة الشرقية، أنه جرى إتلاف الكمية المضبوطة، وتطبيق لائحة الغرامات بحق المخالف.
وأشارت إلى أنه تمّ خلال الفترة الماضية، إتلاف 62 طنًا من الفواكه الفاسدة خلال الجولات الرقابية.
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