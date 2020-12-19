هل يؤثر عمر التابع على الدعم؟ حساب المواطن يجيب

2020-12-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365، أن عمر التابع لرب الأسرة لا يؤثر على حساب المستفيد الرئيس، طالما كان مؤهلًا وانطبقت عليه معايير الاستحقاق.

وذكر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج أن ذلك لا يؤثر على الدعم، وفي حال انطبقت على التابع شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشمله الدعم ضمن مبلغ الدعم لرب الأسرة.

تفاصيل الدعم للدفعة الـ37

يذكر أن برنامج حساب متابعات الخليج 365، أودع في وقت سابق، 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم للدفعة الـ 37، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السابعة والثلاثين 10.7 مليون مستفيد وتابع.

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة حوالي 18 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 86 مليار ريال منها 638 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني أن 79% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1018 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 92% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 190 ألف مستفيد، مشكلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 93% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 7% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 42% وشكل الذكـور المستقلين 58% موضحًا أن 88% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 12% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.



