المسند يتوقع استقرار الأجواء خلال 5 أيام:‏ لا عواصف ثلجية ولا موجات برد

2020-12-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع د. عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم، أن ‏تكون الأجواء مستقرة خلال الخمسة أيام المقبلة، وأنها لن تشهد أي ‏موجة برد لاسعة قارسة، أو عاصفة ثلجية.‏

كما توقع المسند، في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”، احتمالية تشكل بعض السحب التي تُسقط زخات ‏مطرية على أجزاء محدودة من القصيم وسدير والزلفي والوشم ‏العاصمة الرياض والشرقية.‏

وأضاف المسند أن الحالات المطرية في المربعانية بصفة عامة ‏تعتبر قليلة وضعيفة.

ولفت إلى درجات الحرارة الصغرى المسجلة اليوم السبت في 28 محطة بالمملكة، حيث مدينة أبها سجلت أدنى ‏درجة حرارة صغرى بـ 10.7، ثم خميس مشيط بـ12 درجة، وطريف 13 درجة.



