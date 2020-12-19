مناطق يُترك فيها إثبات الأراضي المورَّثة دون أوراق ثبوتية للمواطنين

شكرا لمتابعة خبر عن مناطق يُترك فيها إثبات الأراضي المورَّثة دون أوراق ثبوتية للمواطنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة حمزة العسكر، اليوم السبت، أن الأراضي في بعض المناطق التي تم توارثها أبًا عن جد بالعرف دون أوراق ثبوتية أو وثائق متروك فيها الإثبات للمواطنين بأي وسيلة تملك لها.
وأكد حمزة العسكر، أن مناطق المملكة تختلف في تضاريسها وطريقة الإحياء والإثبات، الشمال عن الجنوب، والغرب عن الشرق، نظرًا لمساحتها الشاسعة.
وأشار "العسكر" إلى أن مناطق عسير وجازان ونجران، وأجزاء من منطقة مكة والمدينة المنورة والباحة، سيُترَك للمواطنين إثباتها نظرًا لطبيعتها المختلفة.
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