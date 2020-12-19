شكرا لمتابعة خبر عن الرئيس التنفيذي لمشروع القدية يشيد بالشعب السعودي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أشاد الرئيس التنفيذي الجديد لمشروع القدية، فيليب غاس، اليوم السبت، بالشعب السعودي، قائلًا أنه قادر على إذهال العالم من خلال إظهار ما يمكن أن يحققه، ومشروع القدية خير مثال على ذلك.

وعلق فيليب غاس على مشروع القدية، قائلًا: إنه أكبر مشروع في العالم عندما يتعلق الأمر بالترفيه والرياضة والفنون، وهو ليس له مثيل لذا فإنه معقد أيضًا، لافتًا إلى أنه يهدف إلى أن تكون المدينة عاصمة الترفيه والرياضة والفنون في المملكة، ويتوفر فيها مجموعة من المنتزهات والأماكن الترفيهية وأماكن تتسع لإقامة رياضة السيارات، بالإضافة إلى مراكز الفنون والثقافة.

وتمثل القدية إلى جانب العديد من المشاريع الضخمة الأخرى مثل نيوم وأمالا ومشروع البحر الأحمر، جزءًا من خطة رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الإيرادات بعيدًا عن النفط.