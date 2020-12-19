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شكرا لمتابعة خبر عن صورة عفوية للأمير عبد العزيز بن فهد مع ابنتيه بمزرعة العاذرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف الأمير عبد الرحمن بن مساعد عن صورة عفوية للأمير عبد العزيز بن فهد مع ابنتيه .
ونشر "بن مساعد " الصورة التي التقطها الأمير عبد العزيز بطريقة السيلفي مع ابنتيه " لطيفة " ، و"الجوهرة " في السيارة أثناء تواجدهم بمزرعة العاذرية اليوم .
وقال الأمير بن مساعد معلقاً عليها : الله يسعدكم ويحفظكم " ، لتنهال على الصورة الإعجابات والدعوات .
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