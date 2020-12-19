شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ "المصلح" يوضح حكم تأخير المرأة للصلاة بسبب إنشغالها بأعمال المنزل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم حكم تأخير المرأة لصلاة الظهر بسبب إنشغالها بالأعمال المنزلية .

وقال "المصلح " على قناة المجد الفضائية أنها إذا أدت الصلاة قبل العصر أي قبل خروج وقت الصلاة فإنه يجوز وإن كان من الأفضل تلبية نداء الصلاة في أول الوقت .

وأضاف أن الإثم العظيم يقع إن خرجت الصلاة عن وقتها لذا فالعبرة بمدى دخول وقت الصلاة التالية من عدمه .