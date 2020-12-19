شكرا لمتابعة خبر عن طراز معماري موحد لمشروع درب الحرمين بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): كشفت مصادر بوزارة الإسكان اليوم السبت عن توحيد الطراز المعماري لمشروع مخطط "درب الحرمين"بجدة . كشفت مصادر بوزارة الإسكان اليوم السبت عن توحيد الطراز المعماري لمشروع مخطط "درب الحرمين"بجدة . وأكدت العمل على إيجاد كود بنائي خاص وتوحيد للتصاميم والألوان لتحسين المشهد الحضاري كأحد النماذج العمرانية البارزة . ويضم المخطط 341 قطعة سكنية وتجارية وتجارية سكنية ، و20 قطعة تجارية محورية ويعد من أهم المشاريع العمرانية والإستثمارية وتبلغ مساحته الإجمالية أكثر من 1.3 مليون متر مربع ، وتكلفته أكثر من 5 مليارات ريال .

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