حساب المواطن: «سن» التابع لا يؤثر على الدعم

أوضح برنامج حساب المواطن، أن السن لا يؤثر على التابع في حساب المستفيد الرئيس، طالما كان مؤهلًا وانطبقت عليه معايير الاستحقاق.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج –عبر تويتر- ردًّا على استفسار من مواطن بهذا الشأن، أنه «لا يؤثر ذلك، وفي حال انطبقت على التابع شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشمله الدعم ضمن مبلغ الدعم لرب الاسرة».

وقال المواطن في استفساره، إن ابنته ستكمل عمر الـ24 عامًا في شهر جمادى الآخرة، فهل ستسقط من حساب المواطن أم ستستمر في تلقي الدعم؟

اقرأ أيضا:

حساب المواطن: الإفصاح عن الراتب لا يشمل الأساسي فقط

«حساب المواطن» يعلن استقبال طلبات الاعتراض على دفعة ديسمبر