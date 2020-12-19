بالفيديو.. وكيل وزارة الصحة يوضح سبب استثناء 3 فئات من لقاح كورونا

أوضح الوكيل المساعد للرعاية الأولية بوزارة الصحة، د. خالد العبدالكريم، أنه لا توجد أمراض محددة تمنع المصابين بها من أخذ لقاح كورونا، لكن توجد ثلاث فئات مستثناة وهي الحوامل والأطفال وأصحاب الحساسية الشديدة.

وقال الدكتور العبد الكريم، خلال استضافته في برنامج «يا هلا» المذاع على «روتانا خليجية» إنّ من هذه الفئات المستثناة أصحاب الحساسية الشديدة للقاحات أو لأدوية معينة والتي تؤدّي إلى صعوبات في التنفس أو الذهاب للمستشفى. مشيرًا إلى أنّ الحساسية البسيطة لا تمنع من أخذ لقاح كورونا.

وأضاف أنه تمّ استثناء الأطفال من أخذ اللقاح؛ لأنَّ التجارب العلمية للقاح لم تختبر عليهم، إضافة إلى أنّ كورونا لم يكن يصيب الأطفال بشكل كبير.

وأشار الدكتور العبد الكريم، أنّ السيدات الحوامل لا يتم تطعيمهن لحين التأكّد من أنه آمن لهذه الفئة، موضحًا أنه لا توجد اختبارات للحساسية قبل تلقي لقاح كورونا،

وأكّد عدم رصد أي أعراض غريبة أو غير متوقعة للقاح كورونا، مضيفًا أنّ الأعراض المرصودة عادية ومتوقعة من أي لقاح آخر.

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