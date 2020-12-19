غدًا.. بدء استقبال طلبات التملك والتعديل بعقارات الدولة

يبدأ غدًا الأحد، تلقي طلبات تملك أو تعديل العقارات عبر منصة «إحكام» التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة.

وكانت منصة «إحكام» ذكرت –عبر حسابها على تويتر- أنه سيتم استقبال طلبات تملك العقارات، بدءًا من يوم الأحد الموافق 5/5/1442هـ.

ودشنت هيئة عقارات الدولة، في وقت سابق، حساب «إحكام» على منصة التواصل الاجتماعي «تويتر»، وهو الحساب الرسمي للأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات التابعة للدولة.

وأوضحت المنصة أن اللجان لن تنظر في الطلبات التي سبق الفصل فيها بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية، أو طلبات الملكية في المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً، أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات.

وتشمل تلك المواقع: حدود الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة وأبنيتها، وحرم البحر، وحرم الحدود والمحميات الوطنية، وأراضي المتنزهات البرية، ومحميات الحياة الفطرية، وقمم الجبال، وأراضي المراعي والغابات.

وكذلك مجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية، ومواقع التعدين والخامات المعدنية، ومواقع مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، والأملاك العامة الصادرة بها صكوك المرافق والخدمات العامة.

اقرأ أيضًا:

«عقارات الدولة»: 3 أيام على بدء استقبال طلبات التملك والتعديل