«الضمان الصحي» يوضح موقف عملية الشفة الأرنبية للأطفال في وثيقة التأمين

أوضح مجلس الضمان الصحي، موقف وثيقة التأمين من إجراء عملية الشفة الأرنبية للأطفال المؤمن عليهم. مشيرًا إلى أنها مستثناة إلا في حال وجود خطر على حياة الطفل.

وذكر المجلس -عبر تويتر- ردًّا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «تستثني وثيقة الضمان الصحي التعاوني حالات الضعف أو التشوه الخلقي، إلا إذا كانت تشكل خطورة على حياة المؤمن له».

وقال المواطن في استفساره: هل يغطي التأمين عملية الشفة الأرنبية للمولود المؤمن عليه؟

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