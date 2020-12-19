شكرا لمتابعة خبر عن ‏الإمارات ترحب بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل حكومة يمنية جديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبوظبي (صدى):

رحبت دولة الإمارات، اليوم السبت، بتنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية الشرعية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، وبما تم الإعلان عنه من تشكيل حكومة كفاءات سياسية في اليمن، معربة عن أملها في أن تكون هذه خطوة على طريق تحقيق حل سياسي وتسريع الدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، في بيان لها، عن ثناءها على الدور المحوري للمملكة في تنفيذ اتفاق الرياض، ودعمها ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق ويسهم في استقراره وأمنه.

وأكدت الوزارة الإماراتية، على أهمية تكاتف القوى اليمنية وتعاونها وتغليب المصلحة الوطنية العليا للتصدي للمخاطر التي تتعرض لها اليمن وأساسها الانقلاب الحوثي؛ مجددة التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار والسلام والاستقرار في اليمن، في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.