شكرا لمتابعة خبر عن أمانة جدة تُزين الجسور بأعمال الموهبين في الخط العربي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أعلنت أمانة محافظة جدة، عن إطلاق مبادرة رسم الخط العربي على عدد من جسور الطرق، بالتعاون مع الفريق التشكيلي، وذلك تزامنًا مع عام الخط العربي 2020م واليوم العالمي للغة العربية.

وبدأت المبادرة الثلاثاء الماضي بالتعاون مع "مجموعة حيث الإنسان أولاً"، بجداريات وأعمدة جسر صاري عند تقاطعه مع شارع الأمير سلطان على مراحل متعددة عبر رسم الأحرف العربية بلمسات جمالية تعكس جماليات الخط العربي.

ويأتي في إطار إبراز الموهوبين في فن الخط والرسم وتحسين المشهد الحضري للمدينة، مبيناً أن أعمال رسم الخط العربي على الجسر ستستمر حتى يوم الأحد القادم.