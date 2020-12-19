شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. هطول الأمطار على مدينتي جلاجل وعرعر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):شهدت مدينتا جلاجل وعرعر أمس الجمعة أمطار خفيفة مساءً استمرت عدة ساعات .
وأظهر مقطع فيديو جانب من الأمطار التي لم تمنع الحركة المرورية ولم تسبب أي أزمات ، وفقاً لـ " الإخبارية " .
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من شرق ووسط المملكة، ورياح نشطة على الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة.
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