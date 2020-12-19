رسالة تحذيرية من " الأمن العام "

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وجه الأمن العام اليوم السبت، رسالة تحذيرية للمواطنين، بشأن شركات الفوركس غير المُرخصة. وجه الأمن العام اليوم السبت، رسالة تحذيرية للمواطنين، بشأن شركات الفوركس غير المُرخصة. وجدد الأمن العام تحذيره من إغراءات الثراء السريع، برسالة مضمونها: " لا تستقبل أي مكالمات أو رسائل مبهمة من جهات غير رسمية ".

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