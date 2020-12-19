أمير القصيم يوجّه باعتماد اللغة العربية في جميع اللوحات على مداخل المدن والمحافظات

أولتها القيادة جل اهتمامها لصونها والمحافظة عليها..
وجّه أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، باعتماد اللغة العربية في جميع اللوحات على مداخل المدن والمحافظات.
وعبر حسابها على "تويتر"، ذكرت إمارة المنطقة، أن أمير القصيم أكد أن "العربية" هي لغة القرآن وقد أولتها القيادة جل اهتمامها في سبيل صونها والمحافظة عليها".
وأشارت الإمارة، إلى أن أمير المنطقة وجذه بـ"اعتماد اللغة العربية في كافة اللوحات الترحيبية والتسويقية على مداخل المدن والمحافظات مع ما يلزم من اللغات الأخرى بالمنطقة".
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