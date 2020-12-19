السعودية اليوم / الصين تسجل 17 إصابة جديدة بكورونا



شنغهاي 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واس

سجّلت الصين 17 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت لجنة الصحة الوطنية في الصين أنه بذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 86806 حالة، بينما ظل عدد الوفيات مستقرًا عند 4634 حالة.

// انتهى //

08:31ت م

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شنغهاي 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واسسجّلت الصين 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ثلاثة منها إصابات محلية.وأوضحت لجنة الصحة الوطنية في الصين أنه بذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 86806 حالة، بينما ظل عدد الوفيات مستقرًا عند 4634 حالة.// انتهى //08:31ت م0013

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