السعودية اليوم / إجمالي الإصابات بكورونا في الهند تتخطى الـ10 ملايين



نيودلهي 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واس

تجاوزت الهند عتبة 10 ملايين إصابة بفيروس

وذكرت وزارة الصحّة الهندية أنها أنّ عدد الإصابات تجاوز 10 ملايين بقليل، فيما بلغ إجمالي الوفيات 145136 وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 9,6 ملايين.

// انتهى //

08:26ت م

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نيودلهي 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واستجاوزت الهند عتبة 10 ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، بعد تسجيل 25 ألف إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وذكرت وزارة الصحّة الهندية أنها أنّ عدد الإصابات تجاوز 10 ملايين بقليل، فيما بلغ إجمالي الوفيات 145136 وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 9,6 ملايين.// انتهى //08:26ت م0012

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