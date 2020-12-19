السعودية اليوم / "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم ، بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله تضمن رياح نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية .

وأوضحت الإدارة أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية - العلا - المهد ، تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء .

// انتهى //

08:06ت م

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