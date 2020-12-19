السعودية اليوم / إصابات كورونا اليومية في كوريا الجنوبية تسجل 1,053 إصابة جديدة



سيئول 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واس

تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس

وأعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم السبت عن تسجيل 1,053 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 48,570.

// انتهى //

06:02ت م

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سيئول 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واستجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية ألف إصابة في ظل الموجة الثالثة لفيروس كورونا.وأعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم السبت عن تسجيل 1,053 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 48,570.// انتهى //06:02ت م0002

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