سعر الدولار واليورو في الجزائر اليوم السبت 19 ديسمبر 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر اليورو الأوروبي والدولار، مقابل الدينار الجزائري، اليوم السبت، في السوق غير الرسمية، فيما تراجع الجنيه الإسترليني.

كما استقر الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي، في السوق السوداء بالجزائر.

ويختلف سعر صرف الدولار واليورو مقابل الدينار الجزائري باختلاف المناطق وتجار السوق الموازية غير الرسمية "السوداء".

وينصح خبراء المال في سوق الصرف بمراجعة الأسعار لدى أكثر من تاجر قبل الشراء أو البيع.

ارتفاع اليورو

واستقر سعر العملة الأوروبية في السوق الموازية "السوداء"، اليوم السبت، عند 220.69 دينار للشراء، و223.14 دينار للبيع.

فيما واصل سعر الدولار الاستقرار في السوق الموازية "السوداء" الجزائرية، اليوم السبت، عند 180 دينارا للشراء، و182 دينارا للبيع، وفق وسائل إعلام محلية.

بينما انخفض الجنيه الإسترليني، في السوق السوداء، إلى 243.59 دينار للشراء، و246.30 دينار للبيع، مقابل 244.95 دينار للشراء، و247.67 دينار للبيع، أمس الجمعة.

ولم تكن 2020 سهلة على اقتصاد الجزائر المتهالك منذ 6 سنوات بفعل أزمة اقتصادية اشتد لهيبها خلال السنة الجارية، بفعل جائحة كورونا وتذبذب أسعار النفط، وتأثيرات قضايا فساد النظام السابق.

الأسعار الرسمية

واستقر سعر الدولار مقابل الدينار الجزائري على موقع بنك الجزائر (البنك المركزي)، عند 132.190 دينار للشراء، و132.205 للبيع.

وسجل سعر اليورو لدى بنك الجزائر، نحو 161.391 دينار للشراء، و161.436 دينار للبيع.

كما استقر سعر الجنيه الإسترليني، لدى بنك الجزائر، عند نحو 179.412 دينار للشراء، و179.481 دينار للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر سعر الريال السعودي في المركزي الجزائري، عند 35.23 دينار للشراء، و35.24 دينار للبيع.

فيما استقر سعر الريال السعودي، مقابل الدينار الجزائري، في السوق السوداء، عند نحو 47.98 دينار للشراء، و48.51 دينار للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي في المركزي الجزائري، نحو 35.985 دينار للشراء، و35.995 دينار للبيع.

واستقر في السوق الموازية عند نحو 49.01 دينار للشراء، ونحو 49.55 دينار للبيع.

واستقر سعر الدينار الكويتي لدى بنك الجزائر، عند نحو 433.83 دينار للشراء، و435.030 دينار للبيع.

كما استقرت العملة الكويتية في السوق السوداء، عند نحو 591.32 دينار للشراء، و597.89 دينار للبيع.

العام الصعب

وكبدت التداعيات السلبية لجائحة كورونا وتراجع أسعار النفط الجزائر خسائر بنحو 10 مليارات دولار.

وأجبرت تداعيات كورونا وأسعار النفط السلبية الحكومة الجزائرية على إقرار أكثر الموازنات تقشفاً وصرامة لعام 2021، بنحو 62 مليار دولار، بتراجع قيمته نحو 2 مليار دولار عن موازنة 2020.

وتعتمد الحكومة الجزائرية سعر 40 دولارا لبرميل النفط في موازنة 2021، فيما يمثل النفط والغاز نحو 97% من صادرات الجزائر، على إيرادات الحكومة.