قتلى وجرحى إثر انفجار بمستشفى جنوب شرقي تركيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وقع انفجار كبير بأحد المستشفيات الخاصة بمحافظة غازي عنتاب جنوب تركيا.
وذكرت وسائل إعلام تركية أن أنبوب أكسجين انفجر في خدمة العناية المركزة بمستشفى خاص في المدينة.
وأفادت الأنباء الواردة من المدينة، أن هناك عدد من الضحايا ما بين قتلى ومصابين.
ولفتت الصحيفة إلى أنه تم توجيه العديد من رجال الإطفاء وسيارات الإسعاف وفرق الشرطة إلى المنطقة.
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