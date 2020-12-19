هل يحق للزوج المطالبة بإعادة المهر والشبكة وعدم دفع المؤخر في حال الطلاق؟ “المطلق” يُجيب (فيديو)

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أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، حكم مطالبة الزوج بإعادة المهر المقدم والشبكة وعدم دفع المؤخر في حالة الطلاق بعد فترة من الزواج.
وذكر الشيخ المطلق خلال استضافته في برنامج “فتاوى” المذاع على قناة “السعودية”، أنه لا يجوز للزوج الضغط على زوجته من أجل إرجاع المهر له، مؤكداً أن فعل هذا الأمر حرام.
ووصف المطلق أخذ المهر بهذه الطريقة بأنه ضمن “أكل الأموال بالباطل ويعد نوعا من الظلم”، لافتا إلى أنه في حال الخُلع يكون للقاضي الحكم في هذهِِِ المسألة وليس للمفتي لأن القاضي حينها يستمع للطرفين وليس لطرف واحد، وبناءً على ذلك يصدر الحكم.
Source akhbaar24.argaam
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