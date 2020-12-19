الأمير عبد الرحمن بن مساعد ينشر “سيلفي” للأمير عبد العزيز بن فهد وابنتيه.. ويعلق عليه

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نشر الأمير عبد الرحمن بن مساعد صورة سيلفي جمعت الأمير عبد العزيز بن فهد وابنتيه الجوهرة ولطيفة، التُقطت في مزرعة العاذرية أمس الجمعة. وظهر الأمير عبد العزيز يلتقط السيلفي بجواله داخل السيارة، فيما تواجدت ابنتاه خلفه. وعلق الأمير عبد الرحمن على الصورة، التي نشرها عبر حسابه في “تويتر”، بقوله: “الله يحفظكم ويسعدكم”. Source akhbaar24.argaam





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