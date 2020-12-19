وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن 45 وظيفة إدارية للجنسين عبر جدارة

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تعلن وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن طرح (45) وظيفة إدارية (للرجال والنساء) عبر منظومة جدارة من المرتبة (الرابعة) حتى المرتبة (الثامنة) على سلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) للخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف على النحو التالي:

المراتب والأعداد:

– المرتبة الرابعة (عدد 3 وظائف)

– المرتبة الخامسة (عدد 18 وظيفة)

– المرتبة السادسة (عدد 15 وظيفة)

– المرتبة السابعة (عدد 3 وظائف)

– المرتبة الثامنة (عدد 6 وظائف)

مسميات الوظائف:

– كاتب (عدد 1 – المرتبة الرابعة – الرياض)

– مساعد إداري (عدد 2 – المرتبة الرابعة – الرياض)

– مشغل آلات مكتبية (عدد 1 – المرتبة الخامسة – الرياض)

– سكرتير خاص (عدد 1 – المرتبة الخامسة – الرياض)

– فني تبريد وتكييف (عدد 1 – المرتبة الخامسة – الرياض)

– فني صيانة آلات (عدد 1 – المرتبة الخامسة – الرياض)

– كاتب (عدد 1 – المرتبة الخامسة – الرياض)

– مأمور اتصالات (عدد 1 – المرتبة الخامسة – الرياض)

– محصل إيرادات (عدد 1 – المرتبة الخامسة – الرياض)

– مراقب أمن وسلامة (عدد 1 – المرتبة الخامسة – الرياض)

– مراقب إنشاءات (عدد 1 – المرتبة الخامسة – الرياض)

– مساعد إداري (عدد 9 – المرتبة الخامسة – الرياض)

– باحث إحصاء (عدد 1 – المرتبة السادسة – الرياض)

– باحث اقتصادي مساعد (عدد 1 – المرتبة السادسة – الرياض)

– باحث قانوني مساعد (عدد 2 – المرتبة السادسة – الرياض)

– باحث مكتبات مساعد (عدد 1 – المرتبة السادسة – الرياض)

– سكرتير (عدد 1 – المرتبة السادسة – الرياض)

– كاتب (عدد 2 – المرتبة السادسة – الرياض)

– مأمور علاقات عامة (عدد 1 – المرتبة السادسة – الرياض)

– محاسب مساعد (عدد 1 – المرتبة السادسة – الرياض)

– مدقق طلبات (عدد 2 – المرتبة السادسة – الرياض)

– مدقق مشتريات (عدد 1 – المرتبة السادسة – الرياض)

– مفتش إداري مساعد (عدد 1 – المرتبة السادسة – الرياض)

– مساعد إداري (عدد 1 – المرتبة السادسة – الرياض)

– مهندس صناعي مساعد (عدد 1 – المرتبة السابعة – الرياض)

– فني صيانة آلات (عدد 1 – المرتبة السابعة – الرياض)

– ميكانيكي معدات (عدد 1 – المرتبة السابعة – الرياض)

– سكرتير سري (عدد 1 – المرتبة الثامنة – الرياض)

– مترجم لغة إنجليزية (عدد 1 – المرتبة الثامنة – الرياض)

– محاسب (عدد 1 – المرتبة الثامنة – الرياض)

– مساعد إداري (عدد 2 – المرتبة الثامنة – الرياض)

– مهندس كهربائي (عدد 1 – المرتبة الثامنة – الرياض)

الفئات المستهدفة في الإعلان:

– خريجي وخريجات درجة البكالوريوس (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

– خريجي وخريجات الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

– خريجي وخريجات درجة الماجستير (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

– الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم التربوية.

ملاحظات:

– الوظائف المعلن عنها للمراتب (السادسة، السابعة، الثامنة) تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية.

– يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

– جميع الوظائف المعلن عنها تتطلب مقابلة شخصية وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.

– في حال اختلاف البيانات عند المطابقة أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح أو المرشحة.

– الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية).

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الجمعة 1442/5/3هـ عن طريق نظام جدارة على الرابط: http://bit.ly/328tsbY ويستمر حتى الأحد القادم 1442/5/5هـ الساعة (12 مساءاً).

تفاصيل أكثر:

https://mim.gov.sa/uploads/ads.pdf

Source wadhefa

