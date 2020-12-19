الأمد السعودي لخدمات المطارات تعلن 100 وظيفة لحملة الكفاءة والثانوية

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تعلن شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة عن طرح (100) وظيفة بمسمى (سائق) لحملة الكفاءة والثانوية براتب إجمالي (5,535) شهرياً في المدن التالية:

– جدة

– الرياض

– الدمام

– المدينة المنورة

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على شهادة الكفاءة المتوسطة أو الثانوية العامة.

– إجادة اساسيات اللغة الإنجليزية بشكل متوسط.

– الجدية والالتزام.

– رخصة عمومي (نقل ثقيل – نقل خفيف – حافلة).

المزايا:

– راتب أساسي (4,100) شهرياً.

– بدل سكن (1,025) شهرياً.

– بدل مواصلات (410) شهرياً.

– تأمين طبي للموظف وعائلته.

نبذة عن الشركة:

تأسست شركة الأمد لخدمات الطيران والنقل الجوي المساندة (SAAS) كمشروع مشترك بينها وبين الشركة السعودية للخدمات الأرضية (SGS) بالمناصفة، وتمتلك عقد حصري من الخطوط الجوية السعودية لتقديم خدمات نقل المسافرين وخدمات النقل الجوي في مطارات المملكة الدولية (مطار الملك خالد بالرياض، مطار الملك عبدالعزيز بجدة، مطار الملك فهد الدولي بالدمام، مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة).

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم اعتباراً من اليوم الجمعة 1442/5/3هـ من خلال إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني: [email protected]

تفاصيل أكثر:

https://www.wadhefa.com/job_a…

Source wadhefa

