كيف يمكنك مشاركة تغريدات تويتر في قصص سناب شات مباشرة؟

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أطلقت شركة تويتر خلال الأسبوع الماضي تحديثًا لإصدار iOS من تطبيقها، يتضمن ميزة جديدة تتيح للمستخدمين نشر التغريدات مباشرةً في تطبيق (سناب شات) Snapchat، وذلك في محاولة لجذب مزيد من المستخدمين من خلال تعزيز قدرات النشر عبر التطبيقات المختلفة، وسيصل هذا التحديث إلى مستخدمي نظام أندرويد قريبًا.

فيما سبق؛ كانت الطريقة الوحيدة لمشاركة التغريدات مع تطبيق سناب شات هي حفظ لقطة للشاشة في تطبيق تويتر، ثم تحميلها على تطبيق سناب شات، لنشرها كمنشور جديد، ولكن الآن يمكنك نشر أي تغريدة في تويتر عبر سناب شات من خلال الضغط على زر المشاركة في تغريدة.

يمكنك مشاركة أي تغريدة عبر رسائل سناب شات أو في منشورات القصص – سواء كانت هذه التغريدة لك أو لأي شخص آخر – باستثناء التغريدات المنشورة من الحسابات الخاصة؛ لأنها لا تدعم هذه الميزة.

تظهر التغريدات التي تشاركها مع تطبيق سناب شات كملصقات يمكنك نقلها وتغيير حجمها، كما تتضمن تلقائيًا روابط لفتح التغريدة الأصلية في تويتر.

كيفية مشاركة أي تغريدة في تويتر مع تطبيق سناب شات:

لاستخدام هذه الميزة يجب عليك تحديث تطبيق تويتر في جهازك الذي يعمل بنظام التشغيل iOS إلى أحدث إصدار، ثم يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق تويتر في هاتف آيفون أو جهاز آيباد.

اضغط على التغريدة التي تريد مشاركتها، ثم اضغط على خيار المشاركة الذي يظهر أسفلها.

في قائمة المشاركة، اضغط على خيار (كاميرا سناب) Snap Camera.

في المرة الأولى التي تستخدم فيها هذه الميزة، ستظهر لك رسالة تخبرك بأن تويتر يريد فتح تطبيق Snapchat؛ اضغط على خيار (فتح) Open.

ستظهر لك شاشة لإنشاء قصة في سناب شات مع ظهور التغريدة في الأعلى كملصق، ولكن لا يمكنك تغيير حجم التغريدة أو نقلها في هذه الشاشة. سيتعين عليك التقاط صورة كخلفية لملصق التغريدة الذي يشغل معظم شاشتك. وهنا انقر على الزر الدائري الموجود في أسفل الشاشة؛ لالتقاط صورة سريعة.

بعد التقاط صورة للخلفية، يمكنك الآن تغيير حجم ملصق التغريدة أو نقله عن طريق الضغط على الصورة وسحبها حول الشاشة.

عندما يكون كل شيء كما تريد، يمكنك استخدام جميع أدوات التحرير المتاحة في تطبيق سناب شات لتخصيص القصة التي ستنشرها.

كيف يمكنك مشاركة تغريدات تويتر في قصص سناب شات؟

بعد الانتهاء؛ انقر على السهم الأزرق الموجود في الزاوية السفلية اليسرى؛ لاختيار نشر التغريدة كقصة، أو تحديد أصدقائك في سناب شات الذين تريد مشاركتها معهم.

لنشر التغريدة في قصص سناب شات؛ اضغط على خيار (قصتي) My Story، ثم اضغط على السهم الأزرق.

Source aitnews

