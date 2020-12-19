النفط يتراجع عن ذروة 9 أشهر في ظل مخاوف بشأن الطلب

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تراجعت أسعار النفط، أمس الجمعة، لكنها ظلت قريبة من ذروة 9 أشهر التي بلغتها في الجلسة السابقة، إذ يضغط ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 على الطلب على الوقود، ويتنازع مشرعون أمريكيون بشأن حزمة تحفيز اقتصادي حجمها 900 مليار دولار.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتًا أو ما يعادل 0.4% إلى 48.19 دولار للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتًا، أو ما يعادل 0.5% إلى 51.24 دولار للبرميل.

وأفاد إحصاء لرويترز، اليوم، أن ما يزيد عن 73.65 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم، كما أفاد بوفاة مليون و654 ألفًا و920 شخصًا. Source almowaten





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