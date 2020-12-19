تعطل موقع «الرخصة المهنية» للمعلمين والمعلمات.. وشكاوى من صعوبة التسجيل

اشتكى عدد من المعلمين والمعلمات من وجود مشكلة في التسجيل بموقع نظام الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية.

وأكد معلمون، في تصريحات لـ«عاجل»، أن موقع نظام الرخصة المهنية توقف عن العمل، في أول أيام انطلاقه، مشيرين إلى أنهم لم يتمكنوا من التسجيل.

وكشف المعلمون عن فحوى رسالة تصل إليهم كلما حاولوا التسجيل، تقول: «عزيزي المعلم، عزيزتي المعلمة، نعمل بشكل مستمر على تحسين تجربة استخدامكم للنظام، سنعود من أجلكم»، فيما لم تصدر وزارة التعليم حتى الآن، أية بيانات توضح أسباب تعطل الموقع أو موعد عودته.

وانطلقت اختبارات الرخصة المهنية لمعلمي التعليم العام، اليوم الجمعة، على أن تستمر حتى 24 ديسمبر الجاري.

وانتهى التسجيل لمعلمي التعليم الأهلي في اختبار الرخصة المهنية بفرعيه العام والتخصصي، فيما سيتم التسجيل للمعلمين الجدد خلال 3 أيام تمتد من 25 إلى 27 ديسمبر 2020، بحسب هيئة تقويم التعليم والتدريب.

وأضافت الهيئة أن التسجيل المبكر في اختبار الرخصة المهنية العام لجميع الفئات، يمتد لشهرين، ابتداءً من 28 ديسمبر 2020 حتى 28 فبراير 2021، فيما سيبدأ التسجيل المتأخر من 1 حتى 18 مارس 2021.

وأشارت إلى أن التسجيل المبكر سيتم في اختبار الرخصة المهنية التخصصي لجميع الفئات، ابتداءً من 28 ديسمبر 2020 حتى 7 يناير 2021، فيما سيبدأ التسجيل المتأخر من 8 حتى 21 يناير 2021.