شكرا لقرائتكم خبر عن طريق الملك سلمان وسوق الخضار الجديد على جدول «بلدي الخفجي» والان نبدء بالتفاصيل
وقال نائب رئيس المجلس البلدي والمتحدث الإعلامي بمحافظة الخفجي مونس الشمري، إن الجلسة شهدت مناقشة الطلب المقدم حول تزيين شارع مدخل الخفجي من جهة الأقواس، وتمت الموافقة على إدراجه ضمن مشاريع البلدية المستقبلية. وبين أنه جرى مناقشة الطلب المقدم حول توحيد أسعار المكاتب الهندسية، وأقر المجلس على دراسة إمكانية توحيد الأسعار بما يتماشى مع الأنظمة والتعليمات التي تنظم ذلك.
كما ناقش المجلس الطلب المقدم بخصوص تأخير تنفيذ مشروع سوق الخضار الجديد وعدم استكماله، واطلع على ما توصلت إليه البلدية بخصوص السوق، وعمد المجلس البلدية بالإفادة خطيًا مفصلًا عن أسباب التأخير لهذا المشروع الحيوي طيلة السنوات الماضية، وفي ختام الجلسة اطلع المجلس على التعماميم الواردة من شؤون المجالس.
كانت هذه تفاصيل خبر طريق الملك سلمان وسوق الخضار الجديد على جدول «بلدي الخفجي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.